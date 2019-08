De stremming van de zuidelijke ringweg van Groningen is maandag 26 augustus weer voorbij. Na zes weken kunnen auto's ook in de richting van Hoogezand over de ring rijden. Wat is er veranderd?

"Het blijft even opletten, want er veranderen wat dingen in de verkeerssituatie", waarschuwen Groningen Bereikbaar en Aanpak Ring Zuid de automobilist.

Op maandag 26 augustus gaat de Kempkensberg definitief dicht. De weg tussen de Hereweg en de Helperzoom langs DUO wordt afgesloten vanwege de bouw van de verdiepte ligging van de nieuwe ringweg.

Het verkeer tussen de Hereweg en de Helperzoom kan vanaf maandag gebruikmaken van de Waterloolaan, die vanaf dat moment tweerichtingsverkeer is. DUO en de Belastingdienst blijven bereikbaar vanaf de Helperzoom.

Afrit 37 Groningen-Helpman is vanwege de bouw van de nieuwe ring wat verlegd. Het verkeer rijdt om de nieuwe damwanden heen en komt iets zuidelijker op de Hereweg uit.

De oprit vanaf de Hereweg/Kempkensberg de zuidelijke ringweg op, werd afgelopen februari al definitief afgesloten.