Groningen

Weekend in Groningen: Festival Noorderzon en het Blote Voetenpad

Groningen staat dit weekend volop in het teken van Noorderzon. Bekijk een voorstelling of hang op een van de vele terrassen. Daarnaast is er een barbecue bij Paviljoen Sterrebos Paviljoen en loop je in Slochteren over het Blote Voetenpad.