Het politiebureau aan de Rademarkt in Groningen is vanaf 2 september alleen overdag geopend: van 8.30 tot 17.00 uur. Het bureau is momenteel nog 24 uur per dag open.

Volgens de politie veranderen de openingstijden omdat er minder aanloop is. Bij het bureau aan de Rademarkt zou het steeds rustiger zijn doordat meer dienstverlening van de politie online plaatsvindt.

Daarom is besloten om de openingstijden aan te passen.

Bij wijze van proef is het bureau in de periode van 2 september tot 1 januari 2020 alleen overdag geopend. Daarna wordt bekeken wat het effect op de dienstverlening is en of de openingstijden gehandhaafd blijven.