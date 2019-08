De N360 tussen Groningen en Delfzijl is vanaf vrijdag 19.00 uur afgesloten voor het verkeer ter hoogte van Garmerwolde. Het verkeer wordt omgeleid via de N46/Eemshavenweg en de N996 (via Loppersum).

De weg is dicht omdat er bij Garmerwolde een ovonde, een ovale rotonde, wordt aangelegd. De afsluiting duurt tot maandag 19 augustus 6.00 uur.

Bij Wirdum komt ook een rotonde. De N360 is daarom ter hoogte van de Eekwerderweg bij Wirdum in beide richtingen afgesloten van vrijdag 23 augustus 19.00 uur tot uiterlijk maandag 26 augustus 6.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de N46/Eemshavenweg en N33.