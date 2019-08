Vanaf donderdag barst het elfdaagse theaterfestival Noorderzon weer los in het Noorderplantsoen in Groningen. Wij zetten de bereikbaarheid van het festival voor je uiteen.

Lopend of fietsend

De organisatie van Noorderzon raadt bezoekers aan om waar mogelijk te lopen of te fietsen naar het Noorderplantsoen. Rondom het park worden vele tijdelijke fietsenstallingen geplaatst.

Het festivalterrein is zo'n twintig minuten lopen en ongeveer tien minuten fietsen vanaf het Centraal Station. Via de loopbrug van het Groninger Museum bereik je de Vismarkt. Daar ga je rechtdoor via de Stoeldraaierstraat en de Oude en Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat naar het Noorderplantsoen.

Openbaar vervoer

Is het voor jou geen mogelijkheid om het Noorderplantsoen lopend of fietsend te bereiken? Het park is in dat geval ook prima te bereiken met het openbaar vervoer.

Buslijn 1 van Q-link groen stopt bij een halte vlak voor het Noorderplantsoen. Deze bus rijdt tot vlak na middernacht twee keer per uur van het Centraal Station, via de Grote Markt, naar het Noorderplantsoen.

Naast lijn 1, stoppen ook lijn 9, 15 en 8 vlak bij het festivalterrein.

Per auto

Pak je toch de auto naar het Noorderplantsoen, dan kun je het best parkeren in de garages Boterdiep of Circus. Parkeergarage Boterdiep heeft drie ingangen ter hoogte van Boterdiep 85 of Bloemsingel 10. Parkeergarage Circus bevindt zich ter hoogte van Korreweg 9.

Parkeren kan ook op een van de grote parkeerterreinen in en om de stad. Met een pendeldienst word je dan naar het centrum gebracht.

Noorderzon is van donderdag 15 tot en met zondag 25 augustus te bezoeken. De tickets voor de voorstellingen zijn verkrijgbaar via de website.