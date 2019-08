FC Groningen heeft op dit moment geen enkele reden om te twijfelen aan de constructieve veiligheid van het dak van het Hitachi Capital Mobility Stadion, meldt de voetbalclub.

Volgens FC Groningen zorgde het ingestorte dak van het AFAS Stadion in Alkmaar voor vragen over de veiligheid van daken in andere stadions.

Het stadion van FC Groningen heeft net als het stadion in Alkmaar zonnepanelen op het dak liggen. Het dak en de constructie worden regelmatig gecontroleerd, zegt de club. De laatste keer was in januari dit jaar.

Euroborg en FC Groningen laten weten het onderzoek naar het instorten van een deel van het dak van het AFAS Stadion in Alkmaar op de voet te volgen. Als er aanleiding toe is, zullen er direct passende maatregelen worden genomen.