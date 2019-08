De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een 56-jarige dakloze man aangehouden in verband met de gewapende overval maandagavond op een coffeeshop aan het Schuitendiep in Groningen.

De man werd aangewezen door een getuige omdat hij voldeed aan het signalement. De verdachte had geld op zak. Dit is in beslag genomen door de politie.

Bij de gewapende overval viel één gewonde. Het slachtoffer was aanspreekbaar en werd na een medische behandeling uit het ziekenhuis ontslagen.

De verdachte zit vast en wordt dinsdag gehoord. De politie doet verder onderzoek.