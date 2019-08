Een coffeeshop aan het Schuitendiep in Groningen is maandagavond het doelwit geworden van een gewapende overval. Hierbij is een gewonde gevallen, meldt de politie.

Het slachtoffer is aanspreekbaar en wordt opgevangen door ambulancepersoneel.

Na de overval is een verdachte er op de fiets vandoor gegaan. Het zou gaan om een man met een donkere huidskleur die donkere kleding droeg. Hij fietste op een donkere opoefiets en droeg een gele plastic tas bij zich.

Het is niet bekend of er iets buit is gemaakt.