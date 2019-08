Herepoort wil volgende week ook in de avonduren bij de zuidelijke ringweg werken aan het intrillen van damwanden.

Het werk aan de damwanden verloopt niet zo voorspoedig als dat de aannemer had gehoopt. "We hebben opnieuw te maken gehad met materiaalpech. Op sommige plekken stuiten we bovendien op harde grond", zegt een woordvoerder van Herepoort.

Afgelopen week werden 142 damwanden ingetrild, waarmee het totaal komt op 684. In totaal wil Herepoort deze zomer meer dan zo'n 840 planken intrillen.

Zuidelijke ringweg maandag 26 augustus weer open

De zuidelijke ringweg is nog twee weken in een rijrichting gestremd. Op maandag 26 augustus moet de weg weer open zijn. De laatste week van de stremming heeft de aannemer nog nodig om herstelwerkzaamheden aan de rijbaan te doen. Herepoort wil daarom volgende week het liefst alle planken hebben ingetrild.

"We hebben het voornemen om volgende week in de avonduren extra te werken", aldus Herepoort. Een gemeentelijke ontheffing daarvoor is al binnen. "We zijn nu aan het uitzoeken of we voldoende personeel op de been kunnen krijgen om enkele heistellingen 's avonds aan het werk te zetten", zegt de woordvoerder. "Zodra dat duidelijk is, gaan we omwonenden op de hoogte stellen.

Vorige week bleef de overlast van trillingen en geluid binnen de perken. Afgelopen woensdag en donderdag kwam het geluid met een gemiddelde van 83 en 81 decibel bij de Waterloobar aan de Waterloolaan boven de toegestane marges uit.

Meer meldingen door geluidsoverlast

De geluidsoverlast zorgde ook voor dertig meldingen; achttien meer dan vorige week. Een verzoek voor een hotelovernachting en een verzoek voor alternatieve woonruimte werden goedgekeurd.

Ook waren er veertien meldingen van trillingen en dat zijn er dertien meer dan vorige week. Herepoort kreeg ook tien nieuwe meldingen van schade. In totaal zijn er sinds het begin van het intrillen twaalf schademeldingen in behandeling genomen. De schade komt echter niet boven de 10.000 euro uit.