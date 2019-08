Duizenden eerstejaarsstudenten die in september beginnen aan hun studie in Groningen doen van 12 tot 16 augustus mee aan de KEI-week. De introductieweek is bedoeld voor studenten van de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit, de Academie Verloskunde en Stenden Hogeschool.

De KEI-week staat in het teken van het leren kennen van Groningen en de toekomstige medestudenten. Hieronder staat een (gedeeltelijk) overzicht van de activiteiten tijdens deze week.

Maandag – Informatiemarkt en The Grand Opening

De eerste dag van de KEI-week begint met de informatiemarkt, waar meer dan honderd organisaties zich verzamelen om de nieuwe studenten op weg te helpen. Zo zijn de studentenverenigingen aanwezig, maar ook politieke organisaties en bedrijven die werknemers zoeken.

Na de informatiemarkt kunnen de eerstejaars zich in een cabriobus laten rondrijden door Groningen. 's Avonds wordt de KEI-week vanaf 20.00 uur officieel geopend tijdens The Grand Opening.

Dinsdag – KEI-picknick en KEI-Parade

Op dinsdag beginnen de studenten om 11.30 uur met de KEI-picknick in het Stadspark. In het park is een dj aanwezig voor de muzikale begeleiding. 's Middags stellen de studentenorganisaties en –verenigingen zich, met behulp van versierde wagens, aan de nieuwe studenten voor.

Om 21.00 uur is het op de Grote Markt tijd voor Night of the Songs. Studenten en inwoners van Groningen komen hier samen om karaoke te zingen.

Woensdag – Sportplaza en More to Explore

Tijdens Sportplaza maken de studenten kennis met de vijftig verschillende sportverenigingen die Groningen rijk is. Tijdens Sportplaza worden workshops en sportclinics gegeven.

Voor wie liever kennis maakt met de culturele verenigingen, is er 's avonds More to Explore. Hier stellen de verschillende verenigingen zich aan de deelnemers voor. Er worden workshops gegeven, maar er zijn ook optredens van cabaretiers, bands en koren.

De woensdag van de KEI-week wordt afgesloten met een kroegentocht tot in de late uren.

Donderdag – Open Air Festival en film kijken op de Vismarkt

De donderdag begint met het Open Air Festival bij de Kardingerplas. Op het festival kan worden gedanst, maar ook het spelen van spelletjes of drinken van drankjes aan de waterkant behoort tot de mogelijkheden.

's Avonds is er een openluchtbioscoop met popcorn op de Vismarkt.

Vrijdag – Love, Lust & Lounge en Eindfeest

De laatste dag van de KEI-week begint met Love, Lust & Lounge. In de Pathé-bioscoop vertellen meerdere sprekers hoe studenten tijdens hun studietijd slim om kunnen gaan met de verleidingen van seks, alcohol en drugs. Onder andere Sense vertelt er over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De KEI-week wordt vrijdag in stijl afgesloten met het Eindfeest. In Sportcentrum Kardinge kan je dansen op foute hits van Q-Music, maar ook zwemmen met krokodillen en feesten in de silent disco. Studenten die niet meedoen aan de KEI-week, maar wel naar het Eindfeest willen, kunnen een los kaartje kopen. Voor wie na het Eindfeest nog niet moe is, begint om 3.00 uur de afterparty in Club Kokomo.