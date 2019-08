Het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Nederland gaat in hoger beroep tegen de beslissing van de rechter om een 35-jarige Groninger vrij te spreken van poging tot doodslag en zware mishandeling na een verkeersruzie.

Het OM laat dinsdag weten zich "niet te kunnen verenigen" met deze beslissing. De officier van justitie had eerder vijf jaar cel geëist tegen de 35-jarige Groninger.

Het slachtoffer en de verdachte kwamen op 11 september 2016 met elkaar in botsing in Groningen. Uit getuigenverklaringen kwam naar voren dat het slachtoffer eerst sloeg, waarop de mannen met elkaar in gevecht raakte. De verdachte gooide daarna het slachtoffer op de grond en schopte en sloeg hem.

Het slachtoffer liep door het incident ernstig hersenletsel op, waar hij vermoedelijk niet meer van zal herstellen.

'Verdachte mocht zich verdedigen'

In juli oordeelde de rechtbank dat de verdachte zich mocht verdedigen tegen de eerste klap, maar had moeten stoppen toen het slachtoffer op de grond lag. Volgens de rechter kon echter niet worden vastgesteld dat de man "zo heftig geweld had gebruikt dat hij opzet moet hebben gehad om fataal of zwaar letsel toe te brengen".

De verdachte werd daarom vrijgesproken van een poging tot doodslag en zware mishandeling en schuldig bevonden aan mishandeling met zwaar letsel tot gevolg. Hiervoor is hij niet strafbaar.

De rechtbank woog ook mee dat het slachtoffer een jaar voor de verkeersruzie een heftig auto-ongeluk heeft gehad, waarbij hij ernstig nek- en hoofdletsel had opgelopen. Het kan niet uitgesloten worden dat de gevolgen hiervan hebben doorgewerkt bij het letsel dat werd veroorzaakt bij de ruzie.