Een lijnbus van Qbuzz is dinsdagochtend op de P+R Hoogkerk in vlammen opgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen.

Rond 9.45 uur kreeg de brandweer een melding. Omdat het om een uitslaande brand ging, werd er met meerdere voertuigen uitgerukt.

Het is niet bekend of de bus tijdens het rijden of pas op het P+R-terrein in brand is gevlogen. Volgens de brandweer was de bus wel helemaal leeg toen ze arriveerde.

Het lijkt erop dat de bus volledig verwoest is.