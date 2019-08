Pakketjes worden vanaf maandag in een groot deel van het centrum in Groningen bezorgd met de fiets.

Afgelopen weken startte PostNL samen met Dropper emissievrije pakketbezorging in delen van de Westerhaven. Vanaf maandag wordt in een groot deel van het centrum ook emissievrij geleverd.

PostNL en Dropper zetten zich in voor een meer leefbare en duurzamere stadsdistributie. Beiden hebben ze de ambitie om in 2035 in 25 binnensteden emissievrij te beleveren. De bezorging wordt vanaf maandag exclusief per cargobike gedaan.

Gemeente wil in 2025 compleet emissievrije stadslogistiek

De gemeente Groningen heeft als doelstelling om in 2025 een complete emissievrije stadslogistiek op te zetten. Wethouder Philip Broeksma ziet een groei in het aantal bestelwagens en vrachtauto's in de binnenstad.

"Daarmee groeit de vraag voor een betere leefbaarheid. Daarom willen we dat in 2025 de binnenstad logistiek emissievrij is. Met compacte vrachtfietsen, die passen bij de vaak smalle straten van onze historische binnenstad", aldus Broeksma.

Volgens de wethouder is de verdere uitrol van de samenwerking tussen PostNL en Dropper een stap in de goede richting om de doelstelling te behalen.