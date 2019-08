Bij aannemerscombinatie Herepoort zijn afgelopen week tijdens de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg minder meldingen van trillingen en geluidshinder binnengekomen dan een week eerder.

Vorige week kwamen er bij Herepoort nog veertig meldingen binnen. Deze week kreeg de aannemer maar vijftien meldingen. "Het aantal telefoontjes nam dus af", zegt Andre Bakema namens de aannemer. "De mensen raken er een beetje aan gewend. We hadden eigenlijk verwacht dat we zeker in de avonden – waarin we extra moesten werken – nog wat meldingen zouden krijgen. Maar uiteindelijk is er ’s avonds één telefoontje geweest."

Geen noemenswaardige overschrijdingen

Afgelopen week heeft Herepoort opnieuw 295 damwandplanken ingetrild, waardoor het totaal nu op 542 ingetrilde planken staat. Er waren volgens Andre Bakema geen noemenswaardige overschrijdingen van de toegestane trillings- en geluidsniveaus.

Herepoort kreeg afgelopen week twaalf telefoontjes over geluid. Twee omwonenden hebben een hotelovernachting gekregen en één persoon heeft een alternatieve woonruimte gekregen. Herepoort kreeg ook een melding over de trillingen. Tevens kwamen er twee schademeldingen binnen. In totaal zijn er nu zeven schademeldingen in behandeling, maar volgens Herepoort gaat het daarbij om cosmetische schade, waarbij het verhelpen ervan niet meer dan 10.000 euro gaat kosten.

Vertraging wordt ingelopen

De aannemer heeft afgelopen week met één heistelling doorgewerkt in de avonduren. Zaterdag worden er drie heistellingen ingezet om vertraging in te lopen. "Die vertraging hebben we opgelopen door drie factoren", zegt Bakema namens de aannemer. "We hadden vorige week natuurlijk te maken met hitte. Daarna hebben we ook nog materiaalpech gehad en we stuitten op sommige plekken op een harde klei- en leemlaag en andere harde grondlagen."



In totaal moeten er tijdens ongeveer 840 damwanden worden ingetrild. De aannemer heeft nog twee weken de tijd om die klus te klaren. "We gaan er vanuit dat dit gaat lukken. We zien elke dag de dagproductie oplopen", zegt Bakema. De laatste week van de zomerstremming worden er geen planken meer ingetrild. Die tijd is nodig om de rijbaan van de zuidelijke ringweg weer in orde te maken. "De trillingen hebben wel voor een beetje schade gezorgd. Op sommige zijn wat oneffenheden ontstaan, die eruit moeten", zo besluit hij.