Een zestienjarige jongen die wordt verdacht van twee overvallen in Groningen moet negentig dagen langer vast blijven zitten, besloot de raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland woensdag.

De jongen wordt verdacht van een overval bij een pizzeria en een cafetaria in Groningen op 25 april en 30 juni van dit jaar. Tijdens de overvallen werd er met geweld geld buitgemaakt.

De afgelopen maanden zijn er verschillende overvallen in Groningen gepleegd. Het is niet bekend of de reeks overvallen door dezelfde daders is gepleegd, maar de politie ziet wel enige overeenkomsten, meldde een woordvoerder van de politie eerder aan NU.nl.

Zo ging het om jonge daders, in de leeftijd van veertien tot twintig jaar, die vaak hun gezicht bedekten met een masker of een sjaal. De zestienjarige jongen is tot nu toe de enige verdachte die is aangehouden in het onderzoek naar de overvallen.