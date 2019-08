Een politiehelikopter is donderdag ingezet in de zoektocht naar twee verdachten van een in aanbouw zijnde hennepkwekerij aan de U.T. Delfiaweg in Groningen.

Twee andere verdachten zijn reeds aangehouden, schrijft de politie Groningen op Twitter.

De in aanbouw zijnde hennepkwekerij werd aangetroffen in een bedrijfspand. Hoe de politie de kwekerij op het spoor kwam, is onbekend.