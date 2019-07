Het inwonersaantal in de gemeente Groningen is het afgelopen half jaar met duizend inwoners gedaald, blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag publiceerde.

Op 1 juli telde de gemeente 230.259 inwoners, duizend minder dan op 1 januari. Daarmee is het inwonersaantal met 0,45 procent gedaald. In andere grote gemeenten zoals Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam steeg het inwonertal juist.

Groningen is samen met Limburg de enige provincie in Nederland waar een krimp in het inwoneraantal werd waargenomen.

In Midden-Groningen was er sprake van een daling van 29 inwoners. In Westerkwartier was de daling iets lager met 147 inwoners. In Oldambt zijn er slechts zestien minder inwoners dan in januari van dit jaar.

Landelijk groeide het inwoneraantal met bijna 46.000 mensen

De Nederlandse bevolking groeide in de eerste helft van dit jaar sneller dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het gaat om een stijging van bijna 46.000 mensen. Daarmee groeit het inwoneraantal harder dan vorig jaar, blijkt uit de cijfers van het CBS.

De stijging zou voornamelijk komen door meer immigranten die naar Nederland komen en minder sterfgevallen.