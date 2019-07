De bouw van het zonnepark op Groningen Airport Eelde is halverwege. Momenteel zijn er bijna 30.000 zonnepanelen geplaatst tussen de start- en taxibaan en het platform.

Op het middenterrein van Groningen Airport Eelde worden, tussen de start- en taxibaan en het platform, in totaal 63.196 zonnepanelen geplaatst. Met de opbrengst kunnen op jaarbasis ongeveer 6.200 huishoudens van groene stroom worden voorzien.

Het is het eerste zonnepark ter wereld dat op deze manier op een internationale gecontroleerde luchthaven wordt aangelegd. Het zonnepark is opgedeeld in drie realisatievelden. Veld B en C zijn nu voorzien van zonnepanelen.

De verwachting is dat het zonnepark in november van dit jaar gereed is.