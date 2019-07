In Groningen is woensdag 36 miljoen liter water meer verbruikt dan gewoonlijk. Het Waterbedrijf Groningen laat donderdag weten dat de vraag naar water stijgt in de provincie.

Voor in de ochtend en avond zou het waterverbruik stijgen vanwege het warme weer.

Het waterbedrijf vraagt of mensen het verbruik tijdens 'spitsuren' kan verminderen, namelijk tussen 6.00 en 9.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur, "zodat niemand last krijgt van bijvoorbeeld bruin water, minder water of extreem lage waterdruk".