Zwembad De Papiermolen blijft deze week langer open. Het zwembad doet dat in verband met het mooie weer.

Het zwembad blijft deze week open tot 20.00 uur. "We krijgen veel vragen of we ook langer open zijn. In 2017 werkten we met flexibele openingstijden en als het dan mooi weer was gingen we langer open dan de standaard 19.00 uur. Nu zijn we door de week tot 20.00 uur open en langer kan niet, omdat er geen verlichting rond het bad is en er daarna nog moet worden schoongemaakt", schrijft De Papiermolen op Facebook.

"Als het in het weekend mooi weer is, dan kunnen we, als we het personeel rond kunnen krijgen, wel langer open tot 20.00 uur, in plaats van 18.00 uur. Dit communiceren we via Facebook."