De prijzen op het terras in Groningen stijgen minder snel dan in andere grote steden, meldt horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners in het jaarlijks terugkerende terrasonderzoek.

Een rondje met twee koffie, twee fris, twee bier, en twee rosé kost in Groningen nu 23,40 euro en dat is maar 0,20 euro duurder dan vorig jaar. In de ranglijst van duurste terrassteden daalde Groningen van de zesde naar de negende plaats.

Amsterdam voert de lijst aan. Daar ben je voor een rondje 27,05 euro kwijt. Dat is bijna twee euro meer dan een jaar eerder. De prijzen in Amsterdam stegen dus met 7,8 procent. Den Haag en Haarlem volgen met prijzen van 24,98 en 24,50 euro.

In het hele land steeg de prijs van hetzelfde rondje met gemiddeld 3,1 procent naar een prijs van 22,64 euro. Die verhoging komt onder meer door de verhoging van het BTW-tarief van 6 naar 9 procent.

Zwolle is de goedkoopste terrasstad van Nederland. Daar kost een rondje slechts 21,88 euro.