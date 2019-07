Google investeert 30.000 euro in onderwijsapplicatie Van Old noar Jong van Centrum Groninger Taal en Cultuur (CGTC). De app heeft als doel jongeren uit de Provincie de Groningse taal te leren.

De bijdrage is een zogenaamde community grand, een bedrag dat het bedrijf investeert in regio's waar het werkzaam is. Google heeft een datacentrum in Eemshaven.

Hoogleraar Nedersaksische en Groningse Taal en Cultuur Rob Wieling werkt aan de applicatie en vroeg de bijdrage succesvol aan bij Google. "Het bedrijf wil investeren in projecten die de maatschappij bevorderen. Het liefst met een digitale en educatieve component."

In de laatste maanden werd een eerste pilotversie van de applicatie afgerond, met hulp van leerlingen van de opleiding Game Architecture & Design van het Alfa College. De organisatie verwacht de game door de bijdrage van Google snel af te kunnen ronden.

Applicatie moet kloof dichten tussen oud en jong

Wieling noemt het logisch dat de Van Old noar Jong een donatie ontving. "Het is een spel dat gespeeld moet worden op basisscholen met als doel het Grunnegers te stimuleren onder kinderen. Dat is digitaal én educatief."

Wieling stelt dat het stimuleren van de Groningse taal meerwaarde heeft voor de Groningse gemeenschap. "Voor veel ouderen is het Grunnegers de eerste taal. Doordat steeds meer van hun kleinkinderen de taal niet eigen zijn, ontstaat een kloof. Deze proberen wij met de applicatie deels te dichten."

Verhalen gemaakt rond populairste woorden

Uit interviews met inwoners van onder anderen Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil werden belangrijke Groningse woorden verzameld, zoals 'kopstubber' en 'bragel'.

Om deze populaire woorden zijn verhalen geschreven waar jongeren op gebied van luisteren, schrijven en spreken mee aan de slag kunnen in de onderwijsgame.