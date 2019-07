Het negatief zwemadvies voor de Hoornse Plas in Groningen is ingetrokken. Sinds eind juni gold er een negatief zwemadvies wegens zwemmersjeuk, die waarschuwing is ingetrokken.

Uit metingen bleek vrijdag dat het water schoon genoeg is, zo meldt de provincie Groningen. Ook zit er geen blauwalg in het water. De watertemperatuur was vrijdag 17,6 graden.

Voor De Lijte bij het Paterswoldsemeer en de Kardingerplas geldt nog wel een negatief zwemadvies omdat er blauwalg in het water zit.