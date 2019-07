De politie in Groningen heeft afgelopen maanden in totaal 26 jongeren aangehouden die worden verdacht van straatroven, geweld en diefstal van tientallen scooters. De jongeren zijn tussen de dertien en twintig jaar oud en komen vooral uit het noordelijk deel van de stad.

De verdachten gingen in wisselende samenstellingen op pad en waren vooral uit op status en geld, aldus de politie. In februari werden al extra rechercheurs ingezet nadat er drie geweldsincidenten plaatsvonden in de stad.

Dit ging om een mishandeling van een fietser door een groepje jongeren bij het tunneltje aan de Beijumerweg en een mishandeling van een automobilist met een hamer. Ook was er op de Sluiskade een mishandeling, waarbij met een vuurwapen werd gedreigd.

Uit onderzoek bleek al dat er meerdere vergelijkbare zaken waren. Daarop hebben de politie, de gemeente, Veiligheidshuis en het Openbaar Ministerie besloten samen te werken betreffende deze zaken.

Zeker acht verdachten voor zware incidenten

In het politieonderzoek zijn verdachten aangehouden voor zeker acht zware incidenten die voor veel onrust in de wijken in het Noorden van de stad zorgden.

Zo zijn bijvoorbeeld drie verdachten aangehouden die de politie (mede)verantwoordelijk houdt voor de ongeregeldheden tijdens de afgelopen jaarwisseling in de Voermanstraat.

Ook zijn er meerdere diefstallen van scooters opgelost nadat er onderdelen van scooters werden teruggevonden bij de aangehouden verdachten. Dit onderzoek, waarbij het vermoedelijk gaat om tientallen gestolen scooters, loopt nog. De politie verwacht dat er nog meer aanhoudingen verricht zullen worden.

Volgens de politie blijft er extra toezicht in de noordelijke stadswijken. Alle verdachten, met uitzondering van een verdachte van achttien, zijn inmiddels weer op vrije voeten, in afwachting van de rechtszitting.