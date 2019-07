Het Kapteyn Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen werkt aan een concreet plan voor een nieuwe sterrenwacht in het Dark Sky Park Lauwersmeer. De sterrenwacht wordt geplaatst bij het Activiteitencentrum Lauwersnest van Staatsbosbeheer in Lauwersoog.

Het streven is om de op afstand bedienbare telescoop begin 2020 in gebruik te kunnen nemen. Nationaal Park Lauwersmeer is in oktober 2016 door de International Dark-Sky Association officieel uitgeroepen tot Dark Sky Park.

Het Lauwersmeer is een van de laatste plekken in Nederland waar het nog echt donker wordt, waardoor hier 's nachts een heldere sterrenhemel te zien is.

Het ontwerp voor de sterrenwacht en de telescoop is opgezet door het Kapteyn Instituut met hulp van studenten en deskundigen op het gebied van telescoopbouw.

Het Kapteyn Instituut ontving een subsidie van 25.000 euro van de Gratama Stichting voor de nieuwe sterrenwacht. Ook de Faculty of Science and Engineering van de RUG legt een bedrag bij voor de educatieve doeleinden van de sterrenwacht.

Sterrenwacht op afstand bestuurbaar

De nieuwe sterrenwacht in het Lauwersmeer zal in de eerste plaats door astronomiestudenten gebruikt worden, ter ondersteuning van hun wetenschappelijke opleiding.

De telescoop is op afstand bestuurbaar. Dit is een waardevolle techniek voor studenten om te leren gebruiken en te helpen ontwikkelen.

Mogelijk kan waarneemtijd beschikbaar gesteld worden voor sterrenkunde lessen en profielwerkstukken van middelbare scholieren.