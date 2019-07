De politie in Groningen laat de komende tijd meer agenten op straat surveilleren in verband met een reeks overvallen in de stad. Een woordvoerder van de politie meldt aan NU.nl dat de overvallen momenteel prioriteit hebben.

De afgelopen maanden werden er verschillende overvallen in Groningen gepleegd, waaronder op een restaurant aan de Korreweg en een pizzeria aan de Nieuwe Ebbingestraat vorige week.

Tot nu toe zijn er nog geen aanhoudingen verricht. De politie wil de komende tijd extra zichtbaar zijn op straat en zet daarom extra agenten in.

Het is niet bekend of de overvallen door dezelfde daders zijn gepleegd. Wel ziet de politie enige overeenkomsten. Zo lijkt het te gaan om jonge daders, in de leeftijd van veertien tot twintig jaar, bedekken ze vaak hun gezicht met een masker of sjaal en rijden ze meestal weg op een scooter.

De politie vraagt getuigen van een van de overvallen om zich te melden.