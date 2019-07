De politie toont dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht een soortgelijk mes als dat waarmee Hidde Bergman medio mei is neergestoken op het Jaagpad in de stad.

Het mes waarmee Bergman om het leven is gebracht, is nog altijd niet gevonden. De politie weet ondertussen wat voor type mes het is geweest en dat dit mes verkrijgbaar is bij de Action. Een foto van het mes wordt dinsdagavond getoond.

De politie doet in het tv-programma ook een oproep aan getuigen om zich te melden. Daarbij gaat het onder andere om drie mannen die in de buurt van het steekincident stonden. Ook zoekt de politie nog een jongeman op een zogenaamde ‘opoefiets’ die rond het tijdstuip van de moord over het Jaagpad fietste.

Opsporing Verzocht is dinsdagavond te zien op NPO 1 om 20.30 uur.