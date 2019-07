De brandweer is maandagavond laat uitgerukt voor een brand in een woning aan de Multatulistraat in Groningen. Hierbij zijn geen gewonden.

Dit meldt de brandweer Groningen via Twitter. De brand ontstond in een meterkast op de derde verdieping van een portiekwoning. De woning is tijdelijk ontruimd.

De brandweer had de brand snel onder controle. Salvage verrichtte hierna de afhandeling van de schade.