De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft ten onrechte een miljoen euro belastinggeld gestoken in de oprichting van een buitenlandse campus in het Chinese Yantai. Dit concludeert de Onderwijsinspectie maandag in een rapport.

De universiteit had hiervoor van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap alleen privaat geld mogen gebruiken. De RUG heeft de bedragen inmiddels teruggestort.

Het plan voor een campus voor tienduizend Chinese studenten in de stad Yantai ontstond in 2015 in samenwerking met de China Agricultural University uit Beijing. Op die manier hoopte de RUG meer onderzoekers en internationale studenten aan te trekken. Het project werd echter afgeblazen na onvoldoende draagvlak vanuit de universiteitsraad. Op dat moment was er echter al zo'n 2,8 miljoen euro gestoken in de plannen.

De Onderwijsinspectie startte eind 2018 een onderzoek na berichtgeving door studentenpartij DAG. Die stelde dat de RUG bijna zeven ton belastinggeld zou hebben gebruikt voor de financiering van het project-Yantai.

Afspraken over financiering Yantai al in 2015 gemaakt

De inspectie concludeert dat al in 2015 met de RUG was afgesproken dat er geen

publieke middelen mochten worden gebruikt voor de financiering van de

aanloopkosten Yantai. Verder heeft de Groningse universiteit de complexiteit van het project onderschat. Daardoor is een deel van de uren die de medewerkers van de RUG hebben gemaakt tijdens dat proces niet op de juiste manier verantwoord.

Het rapport beschrijft ook de zienswijze van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarin delen de bestuurders het standpunt van de inspectie dat er geen publieke middelen ingezet hadden mogen worden voor 'Yantai'.