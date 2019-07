Twee jongens van vermoedelijk tussen de veertien en zestien jaar hebben dinsdagavond een gewapende overval gepleegd op een restaurant aan de Korreweg in Groningen. Hierbij raakte niemand gewond.

De overval gebeurde rond 22.50 uur, meldt de politie via Twitter. Het personeel werd vermoedelijk bedreigd met een mes en een op een vuurwapen gelijkend wapen. Het is onbekend of er een buit is meegenomen.

De verdachten vluchtten vervolgens op de fiets richting Oosterparkwijk. De politie heeft de jongens nog niet gevonden, maar wel een duidelijk signalement verkregen.

Het gaat om een jongen met een donkergetinte huidskleur. Hij is vermoedelijk veertien jaar en rond de 1.60 meter. Deze verdachte was geheel in het zwart gekleed en had een mes bij zich.

De andere verdachte betreft een jongen met een "hele donkergetinte huidskleur". Zijn leeftijd wordt geschat op vijftien of zestien jaar en hij is rond de 1.70 meter lang. De jongen was in het zwart gekleed en droeg een rode sjoel voor zijn mond. Hij had een klein zwart wapen bij zich wat leek op een vuurwapen.

De politie komt graag in contact met getuigen van de overval of mensen die de verdachten mogelijk op de desbetreffende avond hebben gezien.