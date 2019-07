Twee gewapende mannen hebben zondagavond een vestiging van New York Pizza aan de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen overvallen.

De overvallers kwamen zondagavond rond 23.50 uur de pizzazaak binnen via de achterdeur en bedreigden het aanwezige personeel met een vuurwapen en een mes.

Na de overval vluchtten de daders te voet in de richting van het Noorderplantsoen. Het is niet bekend of ze iets buit hebben gemaakt.

De politie roept getuigen of andere mensen die informatie hebben over de overval of de daders op zich te melden.