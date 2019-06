In een woning in Oosterhoogebrug in Groningen zijn tijdens de afwezigheid van de bewoners twintig vleesmuizen om het leven gekomen. De beestjes, waaronder twaalf jongen, zijn doodgegaan van de honger en dorst, zo meldt de Vleermuiswerkgroep Groningen.

In de spouw of onder het dak van het huis bevond zich een kolonie van dwergvleermuizen. Vermoedelijk hebben de jonkies het tijdens de recente hitte zo warm gekregen, dat ze op zoek gegaan zijn naar een koelere plek, zo meldt de werkgroep.

De jongen kwamen daarbij in de meterkast in de hal terecht. De moeders zijn daarop op zoek gegaan naar hun jongen om hen te zogen. Omdat er in de hal voor de moeders niets te eten of te drinken was, raakten ze ernstig verzwakt waardoor veertien van hen overleden. Uiteindelijk gingen ook zes jongen dood.

De beestjes werden gevonden door iemand die het huis kwam controleren. De ingeschakelde medewerkers van de Vleermuiswerkgroep konden nog twintig andere vleermuizen, acht moeders en twaalf jongen, redden door hen direct wat te drinken te geven. Een van de moedervleermuizen overleed later alsnog.

De negentien vleermuizen zitten in de opvang om te herstellen. De jongen worden nog minstens twee weken vier keer per dag met speciale melk gevoed. Daarna krijgen ze vliegles om te zorgen dat ze zichzelf kunnen redden.