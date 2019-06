Groningers zijn gemiddeld ruim 62 euro per maand kwijt aan de premie voor hun autoverzekering. Dat is het goedkoopst van alle elf Nederlandse grote steden. Rotterdammers betalen gemiddeld de hoogste premie per maand: ruim 105 euro.

Het is geen verrassing dat als je in een grote stad woont je een hogere premie betaalt voor je autoverzekering dan in een dorp. Maar uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl blijkt dat de verschillen tussen de grote steden ook nog eens heel groot zijn. Binnen de elf grootste steden in Nederland loopt het verschil in premie op tot ruim 500 euro per jaar, zo blijkt.

Op basis van 18.000 vergelijkingen van inwoners uit de elf grootste steden qua inwoneraantal berekende Geld.nl de gemiddelde premie die wordt betaald voor een autoverzekering.

Bij het bepalen van de hoogste van de premie kijken autoverzekeraars naar verschillende statistieken van een stad, zoals criminaliteitscijfers, verkeersdrukte en het aantal ongevallen. Hoe meer criminaliteit in de stad, hoe drukker het verkeer en hoe meer ongevallen, hoe hoger de premie ligt. Steden als Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam kennen hierdoor fors hogere premies dan bijvoorbeeld Breda, Haarlem en Groningen.