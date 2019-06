Een cafetaria in de Floresstraat in de stad is in de nacht van woensdag op donderdag voor de derde keer dit jaar overvallen. De politie doet onderzoek.

Volgens de politie kwam er rond 0.45 uur ’s nachts een jongeman de zaak binnen die de medewerkster bedreigde met een vuurwapen en geld eiste. Daarna ging hij er met een nog onbekend bedrag vandoor.

Het zou gaan om een jongen van zo’n 16 jaar oud, met een smal postuur, een getinte huidskleur, en opvallend grote donkere ogen. Zijn mond en neus waren bedekt met een wit masker en over zijn hoofd droeg hij een capuchon tot aan zijn ogen. Hij vertrok na de overval in de richting van de Bataviastraat.

Opsporing Verzocht

Dit is de derde keer dat deze cafetaria doelwit is van een overval. Eerdere overvallen vonden plaats in februari en april. Deze laatste overval worden toegevoegd aan het al lopende onderzoek naar de eerdere overvallen.

Op 3 juni werden er in Opsporing Verzocht beelden getoond van de overval in april. Mogelijk is er van de overval van woensdagnacht ook beeldmateriaal beschikbaar; dat is onderdeel van het onderzoek.

De politie roept getuigen op zich te melden.