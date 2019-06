Een bestelbus is woensdagochtend vast komen te zitten onder de Berlagebrug, die ook over het Eemskanaal loopt. De bestuurder van de bus raakte daarbij lichtgewond.

De bestuurder had een inschattingsfout gemaakt en kwam met z’n bus vast te zitten, nadat die nog even was doorgeschoten. De bus raakte daarbij zwaar beschadigd. Het voertuig is losgetrokken en vervolgens afgesleept.



Bij het ongelukje raakte de bestuurder lichtgewond. De man is gecontroleerd door ambulancemedewerkers. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.