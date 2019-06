Stadspark Live in Groningen krijgt in 2020 een vervolg. Het muziekfestival op de Drafbaan in het Stadspark vindt volgend jaar plaats op 20 juni, maakte presentator Bert Visscher zaterdagavond bekend na het slotoptreden.

De eerste editie van Stadspark Live vond zaterdag van 13.00 uur tot 23.00 uur plaats en was volledig uitverkocht.

Zo'n 25.000 bezoekers zagen optredens van onder meer Anouk, Sting, Ronnie Flex, Tom Odell, Daniël Lohues en Arjen Lubach in het park van 140 hectare groot ten zuidwesten van de stad Groningen.

Medeorganisator Peter Sikkema van SPOT Groningen is trots op Stadspark Live: "Toen we samen met MOJO dit evenement bedachten, waren we ervan overtuigd dat Stadspark Live een waardevolle toevoeging zou zijn op het al brede muzikale landschap in Groningen. Dat we bij de eerste editie al uitverkopen bevestigt ons vermoeden. Dit belooft heel veel moois voor de toekomst."

Over de programmering van de eerstvolgende editie is nog niets bekend.