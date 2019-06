Groningen

David Bowie-musical Lazarus komt in mei 2020 naar Groningen

De musical Lazarus van David Bowie komt naar Groningen. Lazarus zou eigenlijk tot eind dit jaar alleen te zien zijn in het DeLaMar Theater in Amsterdam, maar in mei volgend jaar is de musical ook nog te zien in MartiniPlaza. Eerder trok de expositie over David Bowie in het Groninger Museum al 200.000 bezoekers.