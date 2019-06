Op een woning aan de C. Hofstede de Grootkade in Groningen is woensdagavond een gewapende overval gepleegd. De bewoner werd bedreigd en mishandeld door drie jonge jongens. Hij raakte daardoor gewond.

De overvallers zijn er met een nog onbekende buit vandoor gegaan. Ze zijn gevlucht in de richting van de Westerhaven. Het gaat om drie jongens met een licht getinte huidskleur. Ze dragen donkere kleding en hadden tijdens de overval witte maskers op. Ze hadden witte of rode sportschoenen aan.

Medewerkers van de forensische opsporing zijn in de woning bezig met onderzoek. De gewonde bewoner doet aangifte.

De politie vraagt bewoners of bedrijven in de omgeving van de C. Hofstede de Grootkade, Westersingel of Westerkade die een camera op de openbare weg gericht hebben om contact op te nemen met de politie.