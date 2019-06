De musical Lazarus van David Bowie komt naar Groningen. Lazarus zou eigenlijk tot eind dit jaar alleen te zien zijn in het DeLaMar Theater in Amsterdam, maar in mei volgend jaar is de musical ook nog te zien in MartiniPlaza.

Eerder trok de expositie over David Bowie in het Groninger Museum al 200.000 bezoekers.

Bowie overleed in januari 2015, een maand na de première van de musical. De musical werd positief ontvangen. Zo bejubelde muziekblad Rolling Stone Lazarus als “Wild, fantastical, eye-popping. A surrealistic tour de force.”

MartiniPlaza omschrijft Lazarus als ‘must see theater’. “Een mysterieuze, aangrijpende emotionele rollercoaster. Anders dan alles wat je ooit zag. In de productie ontmoeten we Bowie’s alter ego, Thomas Newton (Gijs Naber), die ons meeneemt door zijn leven, dromen en obsessies. Een reis die wordt omlijst door hits als ‘Absolute Beginners’, ‘Changes’, ‘Heroes’ en ‘This is not America’. Ook hoor je het nummer ‘Lazarus’, dat op Bowie’s allerlaatste album Blackstar is uitgebracht.”

Lazarus is van 13 tot en met 31 mei 2020 te zien in MartiniPlaza. De kaartverkoop start dinsdag 18 juni om 10.00 uur via de website van het theater.