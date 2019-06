Koen Schuiling (VVD) is de nieuwe burgemeester van de gemeente Groningen. Dat is maandagavond besloten tijdens een besloten zitting van de gemeenteraad en bekendgemaakt door waarnemend burgemeester Peter den Oudsten.

Schuiling komt over vanuit Den Helder, waar hij sinds 2010 burgemeester is. De zestigjarige politicus was tussen 1998 en 2006 wethouder van Economische Zaken in Groningen. Schuiling is momenteel voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool in Groningen.

In totaal solliciteerden dertien mensen naar het burgemeesterschap van Groningen, onder wie acht mannen en vijf vrouwen. De gemeente Groningen heeft nog nooit een vrouw als burgemeester gehad.