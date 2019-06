De 26-jarige man die wordt verdacht van moord dan wel doodslag op een 27-jarige man op het Jaagpad in Groningen blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Groningen donderdag besloten.

De verdachte zit in alle beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Het slachtoffer werd op 14 mei omstreeks 19.15 uur doodgestoken toen hij aan het hardlopen was over het Jaagpad. Hij overleed ter plaatse. De dader vluchtte na het incident, maar de politie kon maandag de 26-jarige verdachte aanhouden.

De steekpartij wekte grote beroering in Groningen. De Hanzehogeschool adviseerde medewerkers en studenten om op elkaar te letten en zo veel mogelijk samen te fietsen of te lopen in de omgeving. Een week na de dodelijke steekpartij had de politie al 176 tips binnen gekregen. Zeker 75 tips kwamen binnen nadat de politie een compositietekening had verspreid van een man die in verband werd gebracht met de steekpartij.

De toedracht van het steekincident is nog altijd onduidelijk.