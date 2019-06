Op Groningen Airport Eelde zijn wrakstukken van een neergestort vliegtuig gevonden. Het gaat om delen van een Pander EC 60 die in 1931 verongelukte.

De vondst werd gedaan in de ondergrond op het middenterrein van de luchthaven, tussen het platform en de taxibaan. De restanten van het vliegtuig zijn geschonken aan de Stichting Collectie Aviodrome in Lelystad.



Er zijn meerdere onderdelen van het vliegtuig gevonden. Onder andere een kleine stermotor, stukken hout, wielen met spaken en pedalen leidden naar de resten van het type vliegtuig Pander.

In het archief is terug te vinden dat piloot Haijo Hindriks met zijn vliegtuig op 9 juni 1931 neerstortte op Groningen Airport Eelde. Hij is uiteindelijk overleden aan zijn verwondingen. Zijn vliegtuig, een Pander EC60 met de registratie PH-AEV, is vervolgens voor nader onderzoek opgeslagen in een van de hangars. Tijdens een inval in 1940 tijdens de Tweede Wereldoorlog is de hangar vernietigd, waarna de wrakdelen in een bomkrater zijn gestort.

Schenking aan Aviodrome

De onderdelen van de Pander zijn geschonken aan luchtvaart- en themapark Aviodrome in Lelystad. Raymond Oostergo, Manager collectie- en vliegoperaties Aviodrome: "De komst van deze Pander EC 60 is een zeer welkome uitbreiding van onze collectie. Het verhaal achter dit unieke vliegtuig, gebouwd in 1929, maakt het een unieke schenking."