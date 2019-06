Thuis Nieuwbouwmakelaars (adverteerder)

Nieuwbouwdag in Vesta Woonforum

Voor wie op zoek is naar een nieuwbouwwoning in of rondom de stad Groningen is er aankomende zaterdag, 15 juni, de Groningse Nieuwbouwdag, in Vesta Woonforum. Tijdens dit jaarlijks terugkerende evenement presenteren deelnemers van Groningen Woont de nieuwste nieuwbouwprojecten.