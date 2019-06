Het aantal schademeldingen na de aardbeving van 22 mei bij het Groningse Westerwijtwerd is vrijdag opgelopen tot 4.474. Er waren 124 meldingen van een mogelijk acuut onveilige situatie (AOS).

In 22 situaties waren veiligheidsmaatregelen nodig, meldt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).

Het aantal meldingen is de afgelopen paar dagen fors toegenomen. Mogelijk heeft dat te maken met het debat van dinsdagavond in de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen. Daarbij kwam ook de door TCMG voorgestelde Stuwmeerregeling aan de orde, over het sneller afhandelen van schade voor gedupeerden die daar al heel lang op wachten.

Groningen werd die woensdagochtend omstreeks 5.49 uur getroffen door een aardbeving met een magnitude van 3.4. Veel mensen in een groot gebied voelden de beving.

Zwaarste beving sinds 2018

Het epicentrum van de beving lag volgens het KNMI bij Westerwijtwerd. Dat is een dorp in het noorden van de provincie. De plaats ligt hemelsbreed ongeveer 18 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Groningen.

In het Groningse Zeerijp vond vorig jaar eveneens een aardbeving plaats met een magnitude van 3.4. Dat was tot toen de zwaarste beving in Groningen in vijf jaar tijd. Er werden toen duizenden schademeldingen ingediend.

Na de beving in Zeerijp zei het kabinet toe de gaswinning tot 2030 in stappen te gaan afbouwen naar nul. De recentste beving bij Westerwijtwerd was voor Wiebes aanleiding om te verklaren dat hiermee meer "tempo gemaakt moet worden". Die oproep tot urgentie maakte tijdens het Kamerdebat over de gaswinning weinig indruk op de Kamerleden.