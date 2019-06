Aan het Boterdiep in Stad is donderdagmiddag brand ontstaan. De brand was na ongeveer een halfuur onder controle.

De brand woedde in het dak van een woning, meldt de brandweer Groningen. De brandweer moet nog sloopwerkzaamheden doen om tussen de plafonds van de woning te kunnen kijken of de brand echt uit is.

Er kwamen meerdere brandweerwagens ter plaatse om de brand te blussen. Het Boterdiep is vanaf de Turfsingel afgesloten.