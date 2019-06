De politie heeft beelden vrijgegeven van de verdachte die begin april mogelijk een 29-jarige man neerstak tijdens een ruzie aan de Peperstraat in Groningen.

Het incident vond plaats op 11 april omstreeks 4.30 uur. Er ontstond een ruzie tussen twee personen, waarbij het slachtoffer in eerste instantie niet was betrokken. Door vooralsnog onbekende reden raakte de 29-jarige man betrokken bij de ruzie, waarna hij met een scherp voorwerp in zijn maag werd gestoken.

Het slachtoffer verloor veel bloed. Omstanders verleenden eerste hulp en hij werd uiteindelijk door een toesnelde ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij geopereerd aan zijn verwondingen.

De verdachte die mogelijk stak, vluchtte weg in de richting van de Kleine Peperstraat. De politie stelde direct na de melding een onderzoek in en zocht met meerdere agenten naar de verdachte. Die is echter tot op heden niet aangetroffen.

De politie hoopt door het publiceren van bewakingsbeelden de identiteit van de verdachte te achterhalen.