Het gerechtshof in Leeuwarden heeft woensdag een 41-jarige politieagente vrijgesproken die in 2017 op een onschuldige man schoot in Hoogkerk. Het Openbaar Ministerie (OM) had een voorwaardelijke taakstraf geëist van 120 uur.

Hoewel het slachtoffer ongedeerd bleef, verdenkt het OM de agente uit Emmen van een poging tot het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Het hof gaat daar echter niet in mee en oordeelt dat de vrouw niet met opzet handelde. Zij schoot bewust laag en ging er daarom vanuit dat ze de scooterrijder niet zou raken, zo luidt het oordeel.

Wel heeft de agente volgens het hof "hoogst onvoorzichtig" gehandeld. Zij had "beter moeten weten", onder meer door haar 23 jaar lange ervaring in haar ambt. Daarnaast wordt agenten doorgaans afgeraden te schieten op rijdende objecten.

Van strafbaar handelen is volgens het hof echter geen sprake.

Agent schoot op onschuldige scooterrijder

De politie zocht op 8 april 2017 in de Uranusstraat in Hoogkerk een man die werd verdacht van huiselijk geweld. Hij zou daarbij met een vuurwapen hebben gedreigd. De agent zag op de nabijgelegen Minervalaan een man op een scooter rijden die voldeed aan het signalement. Zij maande hem tot stoppen en trok haar dienstwapen. Hij zou echter hebben geweigerd te voldoen aan haar bevel, waarna zij enkele schoten loste.

Later bleek dat hij onschuldig was.

Rechtbank veroordeelde agent tot voorwaardelijke taakstraf

De rechtbank in Groningen veroordeelde de agente vorig jaar tot een voorwaardelijke taakstraf van 120 uur, conform de eis van het OM. De vrouw handelde volgens de rechtbank in strijd met de ambtsinstructie voor het gebruiken van een dienstwapen.

De agent was van mening dat er geen sprake was van opzet en ging tegen haar veroordeling in hoger beroep. Het hof stelt haar woensdag in het gelijk.