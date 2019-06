Het NPO-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de mogelijke woninginbraak aan de Groningerweg in april van dit jaar waarbij een 78-jarige vrouw zwaar mishandeld werd.

De vrouw belde op zaterdagmiddag 13 april de politie. Ze was die vrijdagavond naar bed gegaan en zaterdagmiddag gewond wakker geworden. Ze kon zich niet meer herinneren wat er was gebeurd. De vrouw is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Uit politieonderzoek bleek vervolgens dat een raam aan de voorkant van de woning was vernield en dat het huis volledig overhoop was gehaald. Daarbij zijn onder andere een televisie en enkele sieraden ontvreemd.

Huis binnengedrongen

Volgens de politie is het nog onbekend wanneer iemand precies het huis is binnengedrongen. Dat moet ergens tussen vrijdag 12 april 23.30 uur en zaterdag 13 april eind van de middag zijn geweest.

De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die meer weten over een witte BMW 3-serie, vermoedelijk uit bouwjaar 2011 en met een Litouws kenteken, die stilstond op een plek waar die auto niet thuis leek te horen. De auto stond tussen 1 en half 2 ’s nachts aan de Groningerweg in de buurt van een garagebedrijf.

Ook wil de politie graag in contact komen met een vrouw die de bewuste vrijdagavond over de Groningerweg liep. Ze had de uiterlijke kenmerken van iemand uit het Midden-Oosten. Ze had een iets gezet postuur en zwart steil haar dat aan de achterzijde was vastgezet met een clip. De vrouw was ongeveer veertig jaar.

Getuigen

Het is volgens de politie helemaal niet gezegd dat de vrouw betrokken is bij de mishandeling van het slachtoffer en de mogelijke inbraak. Dat geldt ook voor de eigenaar of bestuurder van die BMW. Maar de politie wil graag weten wie ze zijn. Mogelijk zijn het getuigen en hebben ze belangrijke informatie voor ons, aldus de politie.

Volgens de politie werd een agent in zijn vrije tijd op 27 april, Koningsdag, bij de Korenbeurs aan de Vismarkt in Groningen aangesproken door twee onbekend gebleven mannen. Eén van hen zei dat hij meer info had over deze zaak. Hij maakte echter zijn identiteit niet bekend. De politie roept de mannen op contact op te nemen.

Opsporing Verzocht is dinsdagavond om 20.30 uur te zien op NPO1.