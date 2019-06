Een lid van de Groningse studentenvereniging Vindicat heeft dinsdag een taakstraf van zestig uur gekregen voor het mishandelen van een medelid. De helft daarvan is voorwaardelijk.

Het incident vond plaats op 3 december 2017 tijdens de laatste nacht van het driedaagse feest Kermesse d'Hiver, een driedaags feest van Vindicat. Het slachtoffer had verwondingen aan zijn neus en gebit en liep een hersenschudding op. Dit letsel kwam door een klap van een medeverdachte, die daarvoor in 2018 al een taakstraf van 90 uur, waarvan 50 voorwaardelijk, kreeg.

De 23-jarige Stijn Y. zei dinsdag tegen de politierechter dat er een opstootje was. Hij stond met een groepje aan de bar en het slachtoffer "beukte" door hen heen om wat te bestellen. "Dat was onnodig. Er ontstond een woordenwisseling. Daarna was het duwen en trekken. Ik wilde de boel sussen."

De verdachte zou hebben geschopt, maar hij ontkent dat. Getuigen hebben hem dat wel zien doen. Ook liggen er verklaringen dat de man op kickboksen zit, wat volgens hem eveneens niet waar is. Zijn advocaat plaatste vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de getuigen, van wie een aantal die nacht had gedronken.

OM eiste taakstraf van honderd uur

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste tegen Y. een taakstraf van honderd uur, waarvan vijftig voorwaardelijk, omdat de twee mishandelaars hebben samengewerkt. De rechter vindt dat echter niet bewezen en concludeert dat Y. zich met het schoppen alleen schuldig heeft gemaakt aan een eenvoudige mishandeling.

De man kreeg ook reclasseringstoezicht en gedragsinterventie opgelegd. Hij verklaarde daar voor open te staan. De man heeft een strafblad van drie pagina's met veroordelingen voor onder meer wildplassen en rijden zonder rijbewijs.

Vorig jaar werd ook een Vindicat-lid veroordeeld

In november 2018 werd ook een Vindicat-lid veroordeeld. Hij kreeg in hoger beroep een boete van 1.000 euro omdat hij tijdens een ontgroening in 2016 op het hoofd van een aspirant-lid had gestaan. Na die mishandeling werd een gedragscode voor studentenverenigingen opgesteld. Volgens de code moet fysiek geweld zo snel mogelijk worden gemeld.

De code is ook door Vindicat ondertekend.