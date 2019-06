Willem Kolvoort (54), de bekende posterdrukker van Vera, krijgt in januari een tentoonstelling in het Groninger Museum en een boek bij Uitgeverij Passage. Dat werd donderdagavond bekendgemaakt voor aanvang van het optreden van The Beths in Vera, waarvoor hij onlangs zijn vijfhonderdste poster ontwierp en drukte.

Wel meer poppodia in Europa gebruiken zeefdrukposters voor hun aankondigingen, die van Vera in Groningen staan al jaren op het hoogste plan. Daarbinnen zijn de posters van Kolvoort het meest eigenzinnig. Al meer dan dertig jaar is hij aan de club verbonden.

Het boek 30 jaar Vera posters wordt een totaaloverzicht van alle posters die Willem Kolvoort voor Vera drukte. Popjournalist Peter van der Heide en schrijver Bill Mensema verzorgen de teksten voor het boek.

De tentoonstelling in het Groninger Museum opent vlak voor de komende editie van Eurosonic en is te zien van januari tot en met maart 2020. Dan zal ook het boek 30 jaar Vera posters landelijk in de boekwinkel liggen.